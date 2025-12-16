Dagli Usa a Pioraco | Bellezza incredibile

© Ilrestodelcarlino.it - Dagli Usa a Pioraco: "Bellezza incredibile" Peter Marino, un musicista di Philadelphia, in Pennsylvania, e sua moglie Diana, un’artista, sono rimasti così affascinati da Pioraco da acquistare una casa in paese, lungo le sponde del Potenza. "Sono cresciuto in una famiglia molto italiana – racconta Peter Marino –. I miei quattro nonni provenivano da Sciacca, in provincia di Agrigento, in Sicilia. Durante la mia infanzia, le famiglie erano molto unite. Ogni domenica andavamo a trovare i nonni, i cugini e gli zii. Di conseguenza, mi sono sempre sentito legato all’Italia e agli italiani, anche se pochi nella mia famiglia ci erano venuti. La mia prima volta in Italia – ricorda – è stata un breve viaggio di gruppo nel 1976. Ilrestodelcarlino.it Dagli Usa a Pioraco: "Bellezza incredibile" - Peter e Diana Marino hanno lasciato Philadelphia per vivere nel Maceratese: "Non vediamo l’ora di accogliere gli amici". ilrestodelcarlino.it

