Il mondo del marketing e della cultura pop si intrecciano attraverso collaborazioni e partnership che coinvolgono marchi storici e artisti di fama. Da Vasco Rossi a Fedez, da Armani ad Amazon, il

© Ilgiornale.it - Da Vasco Rossi a Fedez, da Armani ad Amazon: il "tormentone" Vans Mercedes

Piacciono ala gente che piace. A Vasco Rossi che vi ha installato un impianto audio degno di una sala da concerti. Alle maison Armani e Prada, a Fedez, a Amazon che quest’anno ne ha acquistati 700 endotermici e elettrici. Sono i Vans Mercedes, scelti da chi cerca confort, eleganza, sicurezza, affidabilità. Tutte qualità che consentono a Mercedes-Benz Vans Italia di chiudere il 2025 con 10768 vetture immatricolate a fine novembre, +25% nei mid size vans, merito di classe V, di Vito e di un bestseller come Sprinter, icona del trasporto merci e persone, di cui sono state vendute 4643 unità e che proprio quest’anno ha festeggiato i 30 anni sul mercato e l’uscita dalla fabbrica americana di Charleston del 5 milionesimo esemplare. Ilgiornale.it

Tiziano Ferro, J-AX - Abbiamo Vinto Già

Video Tiziano Ferro, J-AX - Abbiamo Vinto Già Video Tiziano Ferro, J-AX - Abbiamo Vinto Già

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Vasco: «Giorgio elegante, attento, gentile. A sorpresa mi regalò un cappotto» - Elogiando «la sua sensibilità, la sua generosità, la sua grandezza». corriere.it

Renato Zero è il numero uno della musica italiana per incassi: nel 2024 superati Vasco e Fedez - Renato Zero, 74 anni, ha conquistato il primo posto nella classifica degli artisti italiani per incassi da diritti musicali e concerti, lasciando alle ... vanityfair.it

Vasco Rossi - facebook.com facebook