Da tutti conosciuto come Bruno della Gamma addio allo storico titolare dell’agenzia automobilistica

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Riccione piange la scomparsa di Bruno Gabellini, noto come

Immagine generica

La comunità di Riccione è in lutto per la scomparsa di Bruno Gabellini, aveva 84 anni. Era un volto molto conosciuto in città: dal 1964 aveva aperto ed era il titolare della storica agenzia specializzata in pratiche automobilistiche. Se ne è andato dopo che gli era stata diagnosticata una brutta. Riminitoday.it

100 Pacchi di carte degli Italian Brainrot comprati da Aurora! #shrots

Video 100 Pacchi di carte degli Italian Brainrot comprati da Aurora! #shrots