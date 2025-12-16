Da Simona Agnes a Francesca Pascale Premio Donne per Napoli a 28 eccellenze | serata tra glamour e solidarietà

La decima edizione del Premio Donne per Napoli celebra 28 eccellenze femminili, unendo glamour e solidarietà in una serata indimenticabile. Tra prestigiosi riconoscimenti e momenti di grande emozione, la manifestazione conferma il ruolo di Napoli come capitale degli eventi di alto livello, sottolineando l’importanza delle donne e delle loro storie di successo.

Napoli si conferma capitale dei grandi eventi con la decima edizione del Premio Donne per Napoli, una serata che resterà impressa nella storia delle manifestazioni più glamour d’Italia. Più di 1.500 persone hanno partecipato alla cerimonia e al party successivo, registrando numeri da record anche sui social grazie al lavoro del presidente Raffaele Carlino e del giornalista Lorenzo Crea, direttore artistico dell’evento. Una serata condotta da Elisabetta Gregoraci. La manifestazione è stata magistralmente condotta dalla showgirl Elisabetta Gregoraci. Il premio ha riconosciuto l’eccellenza di 28 donne in vari settori: cultura, spettacolo, impegno civile e sociale, medicina, sport, impresa e Istituzioni. Ildenaro.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Amalfi - Amalfi Coast Media Awards 19 giugno 2010.mp4 Video Amalfi - Amalfi Coast Media Awards 19 giugno 2010.mp4 Video Amalfi - Amalfi Coast Media Awards 19 giugno 2010.mp4 Premio Donne per Napoli, parata di stelle per le premiazioni - Riconoscimenti, nel corso dell’evento ideato da Raffaele Carlino e Lorenzo Crea e condotto da Elisabetta Gregoraci, a 28 donne di eccellenza fra cui Simona ... napolivillage.com

Piero Marrazzo si racconta alla Terrazza dolce vita e annuncia un nuovo libro - Francesca Pascale e il giornalista Piero Marrazzo ospiti della “Terrazza della dolce vita”, la rassegna ideata e organizzata da Simona Ventura e Giovanni Terzi nel parco Fellini del Grand Hotel di ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.