Da Novara e il Vco a Torino per dire alla Regione Forsa Piemunt-Date n' andi

Gli agricoltori di Novara e del Vco hanno partecipato a una manifestazione a Torino, organizzata da Coldiretti Piemonte, per esprimere le proprie istanze alla Regione. L'evento si è svolto lunedì 15 dicembre, coinvolgendo rappresentanti delle comunità agricole locali in un momento di confronto e mobilitazione.

C'erano anche gli agricoltori novaresi e del Vco alla manifestazione di Coldiretti Piemonte andata in scena ieri, lunedì 15 dicembre, a Torino.Da tutta le province piemontesi sono arrivati nel capoluogo oltre 7mila agricoltori, tra cui i 300 della delegazione di Coldiretti Novara-Vco, per dire.

