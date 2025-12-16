Da Napoli ad Atreju Campus salute Ets costruisce ponti con gli Usa e opera al servizio dei più deboli

Da Napoli ad Atreju, il progetto “Campus salute Ets” promuove iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale. Guidato da Pasquale Antonio Riccio, presidente dell’associazione Alfa e riconosciuto come ONG all’ONU, il gruppo di giovani costruisce ponti tra Italia e Stati Uniti, operando al servizio dei più deboli e rafforzando la collaborazione globale nel settore sanitario e sociale.

© Secoloditalia.it - Da Napoli ad Atreju, “Campus salute Ets” costruisce ponti con gli Usa e opera al servizio dei più deboli Da Napoli ad Atreju un folto gruppo di giovani capitanato da Pasquale Antonio Riccio, presidente del progetto Alfa (associazione che si appresta al suo ventennale) e presidente del Campus salute Ets riconosciuta come ONG all’ONU, che sta facendo da ponte in questo ambito in tutta Italia e ormai anche con gli Stati Uniti. Pa squale Antonio Riccio, filosofo di formazione, cattolico con lo sguardo a destra ricorda anche quei giovani americani che stanno cambiando la politica USA partendo dal basso. Volontario da una vita, sebbene ancora giovane guida una organizzazione formata prevalentemente da giovani napoletani, molti anche dalla periferia, da Marigliano a Brusciano, dove hanno per esempio ristrutturato la vecchia stazione ferroviaria rendendola utile alla società civile. Secoloditalia.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Proroga stato demergenza nel 2022. La conferma arriva dal governo cosa sta... Video Proroga stato demergenza nel 2022. La conferma arriva dal governo cosa sta... Video Proroga stato demergenza nel 2022. La conferma arriva dal governo cosa sta... Campus Salute. Fino al 7 ottobre a Napoli visite gratuite, informazione e prevenzione - La conclusione domenica 7 ottobre con la Prevention race, la maratona della salute sul lungomare aperta agli amici a quattro zampe. quotidianosanita.it Cultura: Laboccetta(POLO SUD), BENE MELONI, IL DIALOGO POSSIBILE DI ATREJU PASSA PER NAPOLI. Vita Web Tv #Cultura #meloni #atreju #laboccetta #eventi - facebook.com facebook ComunitAria: i territori tornano protagonisti ad Atreju. Alla festa di Fratelli d’Italia abbiamo analizzato le misure della prossima legge di Bilancio insieme al presidente di Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.