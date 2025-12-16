Da Mosca il No alla tregua di Natale si punta all' accordo di pace Nessuna telefonata Putin-Trump oggi Zelensky in Olanda
Da Mosca arriva il rifiuto di una tregua natalizia in Ucraina, con la Russia che insiste sulla volontà di un accordo di pace duraturo. Nessuna comunicazione tra Putin e Trump, mentre Zelensky si trova in Olanda. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ribadisce che Mosca desidera la pace, senza tralasciare la prosecuzione del conflitto.
Mosca respinge le richieste di una tregua natalizia in Ucraina. "Vogliamo la pace, non vogliamo una tregua per concedere una pausa all'Ucraina per prepararsi a continuare la guerra", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Ora la questione è se stiamo per raggiungere, come dice il presidente Trump, un accordo o no", ha aggiunto Peskov. Ma se gli ucraini, anziché a un'intesa di pace,. Feedpress.me
