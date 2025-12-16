da lugo a milano cortina 2026 la pala gommata per il soccorso

Dal capannone della Vf Venieri esce la nuova pala gommata della polizia di Stato, riconoscibile per la sua livrea azzurro bianca. Destinata a supportare le operazioni di soccorso, questa macchina rappresenta un elemento fondamentale in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, garantendo interventi rapidi ed efficaci in situazioni di emergenza.

Con la sua livrea azzurro bianca della polizia di Stato è uscita, nuova fiammante, dal capannone della Vf Venieri. La pala gommata VF 5.63D ora proseguirà il viaggio in direzione Cortina d’Ampezzo per prendere servizio alle Olimpiadi MilanoCortina 2026. È stata presentata ieri mattina ed è l’ultima nata dell’azienda lughese leader nel settore delle macchine industriali. È stata sviluppata per garantire alte prestazioni e sicurezza nelle operazioni di soccorso e assistenza. Caratterizzata da specifiche tecniche avanzate di soccorso pubblico (verricello, pompa idraulica sommersa, benna multiuso per sgombero frane e neve), la pala gommata si inserisce perfettamente nel piano di gestione delle situazioni emergenziali durante le manifestazioni olimpiche, coordinato dalla polizia di Stato sotto il controllo della questura di Belluno, offrendo un supporto indispensabile per il trasporto e la gestione delle operazioni in scenari complessi. Ilrestodelcarlino.it

