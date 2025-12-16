Da Gomorra in giù tutti in galera

L’On. Maria Carolina Varchi di Fratelli d’Italia ha presentato alla Camera una proposta per introdurre l’articolo 416-bis, con l’obiettivo di contrastare efficacemente l’apologia dei comportamenti mafiosi e rafforzare le misure contro la criminalità organizzata. La proposta mira a rafforzare la lotta contro le associazioni mafiose e a promuovere una maggiore tutela della legalità nel Paese.

© Davidemaggio.it - Da Gomorra in giù, tutti in galera L’ apologia dei comportamenti mafiosi deve finire qui. Parola dell’On. Maria Carolina Varchi di Fratelli d’Italia, che sull’argomento ha presentato alla Camera la proposta per l’introduzione dell’articolo 416-bis.2 del codice penale. Tale proposta, che sarà ora valutata dalla Commissione Giustizia, richiede per chiunque esalti fatti, metodi, princìpi o comportamenti propri delle associazioni criminali di tipo mafioso la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da euro 1.000 a euro 10.000. Incluse le serie tv che, secondo la Varchi, “ mitizzano personaggi reali o immaginari delle varie associazioni criminali di stampo mafioso conosciute nel territorio nazionale “. Davidemaggio.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gomorra 4 - Una clip dell'episodio 12 Video Gomorra 4 - Una clip dell'episodio 12 Video Gomorra 4 - Una clip dell'episodio 12 «La storia di Pietro Savastano inizia quando ancora nessuno sa chi diventerà: un ragazzino che sogna e sbaglia, come tutti». Il racconto di “Gomorra – Le origini” parte proprio da qui. La nuova serie, in arrivo su Sky il 4 dicembre 2025, ci porta nella Napoli del - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.