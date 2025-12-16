Da Forlì a Capo Verde | un' azione solidale per garantire istruzione e futuro a 15 ragazzi
Un'iniziativa solidale collega Forlì a Capo Verde, con l'obiettivo di garantire un'istruzione a quindici ragazzi di Sao Domingos, sull'isola di Santiago. Attraverso questa azione benefica, si punta a offrire un futuro più promettente a giovani che, senza supporto, rischierebbero di rimanere privi di opportunità educative.
Garantire un futuro scolastico e un'istruzione, attraverso un'azione benefica, a quindici ragazzi di Sao Domingos, città di Capo Verde che si trova sull'isola di Santiago, appartenente al gruppo delle Sotavento. A mettere in luce la raccolta fondi a favore dei giovani studenti è l'associazione. Forlitoday.it
