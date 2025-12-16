Da biologia forense al made in Italy Per chi esce dalla terza media c’è solo l’imbarazzo della scelta

Gennaio è il mese cruciale per le iscrizioni alle scuole superiori. La Provincia offre il portale La Bussola, uno strumento completo per orientarsi tra i vari indirizzi, dai classici licei a percorsi innovativi come la biologia forense o il made in Italy. Una guida essenziale per studenti e genitori in cerca di scelte consapevoli per il futuro scolastico.

Gennaio mese strategico per le iscrizioni alle scuole superiori. La Provincia mette a disposizione il portale La Bussola, con tutti gli istituti e gli indirizzi scolastici, compresi quelli appena aperti e quelli in attivazione per il prossimo anno scolastico all’indirizzo https:www.provincia.mb.itbussolacosa-fare-dopo-la-terza-media. Sul territorio di Monza e Brianza sono presenti 290 offerte formative a indirizzo liceale (61), tecnico (73) e professionale (156), fra le quali figurano anche 16 corsi serali. Dall’anno scolastico 2025-2026 partirà il Liceo del made in Italy all’istituto Martino Bassi di Seregno. Ilgiorno.it

