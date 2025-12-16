Da Almenno San Bartolomeo parte la Babbo Natale parade Raccolta fondi per Liam e Theo

Il 24 dicembre ad Almenno San Bartolomeo prende il via la Babbo Natale parade, un evento organizzato dalla Pro Loco. Una giornata di festa pensata per coinvolgere la comunità e sostenere cause benefiche, in particolare la raccolta fondi per Liam e Theo, bambini bisognosi. Un'occasione speciale per vivere lo spirito natalizio insieme e fare del bene.

L’APPUNTAMENTO. Organizzato dalla Pro loco per il 24 dicembre: un pomeriggio di festa con un obiettivo benefico. Ecodibergamo.it

