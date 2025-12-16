Da Almenno San Bartolomeo parte la Babbo Natale parade Raccolta fondi per Liam e Theo

Il 24 dicembre ad Almenno San Bartolomeo prende il via la Babbo Natale parade, un evento organizzato dalla Pro Loco. Una giornata di festa pensata per coinvolgere la comunità e sostenere cause benefiche, in particolare la raccolta fondi per Liam e Theo, bambini bisognosi. Un'occasione speciale per vivere lo spirito natalizio insieme e fare del bene.

L'APPUNTAMENTO. Organizzato dalla Pro loco per il 24 dicembre: un pomeriggio di festa con un obiettivo benefico. La Pro loco Almenno organizza, per mercoledì 24 dicembre, la consueta «Babbo Natale parade», con un fine benefico, in una nuova modalità ed estesa a chiunque voglia vestirsi di rosso e seguire la ...

