da alberto angela a renato brunetta i vincitori del premio laurentum per le arti

Ecco i vincitori della XXXIX edizione del Premio Laurentum per le Arti a Roma, celebrati il 16 dicembre. Tra i premiati figurano personalità di spicco nel mondo della cultura, dell’economia e delle istituzioni, riconosciute per il loro contributo nel campo artistico e culturale.

Roma, 16 dic.(Adnkronos) - Renato Brunetta, Alberto Angela, Corrado Augias, Luca De Meo, Francesca Pasinelli, Paolo Ruffilli, Mary de Rachewiltz, Marco Amore, Davide Maria Desario e la Heydar Aliyev Foundation sono i vincitori della XXXIX edizione del Premio Laurentum per le Arti. La cerimonia di premiazione, condotta da Clelia Patella e Giordano Fatali, si è tenuta nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio. Parterre d'onore alla cerimonia, oltre ai premiati presenti il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il direttore generale Rai e direttore del Premio Roberto Sergio, presidente di giuria Gianni Letta, l'amministratrice delegata dell'Adnkronos Angela Antonini Marra e il presidente della Commissione cultura della Camera Federico Mollicone. Iltempo.it

