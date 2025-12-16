Curva dell’Inter era mafiosa sudditanza del club Quella del Milan guadagnava 100mila euro all’anno | le motivazioni delle condanne

Le recenti condanne evidenziano come la curva dell’Inter fosse infiltrata da influenze mafiose e come il club si trovasse in una posizione di sudditanza, facilitando le attività dei leader. La situazione, descritta nelle motivazioni, mette in luce dinamiche di controllo e protezione che hanno coinvolto anche il Milan, con guadagni stimati di 100mila euro all’anno.

La curva dell’ Inter aveva una “protezione di matrice mafiosa” e la società “si trovava in una situazione di sudditanza” che ha finito per “agevolare” i leader “seppur obtorto collo “. Quella del Milan, invece, si assicurava guadagni iileciti superiori a “100mila euro all’anno” attraverso attività come la “rivendita dei biglietti”. Le motivazioni della sentenza con le quali la giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, Rossana Mongiardo, ha condannato in abbreviato – lo scorso 17 giugno – i capi delle due tifoserie organizzate nel processo scaturito dall’indagine “Doppia Curva” ricostruiscono cosa accadeva nei due settori sotto la guida di Luca Lucci e Andrea Beretta, capi ultras di Milan e Inter ai quali sono stati inflitti 10 anni a testa. Ilfattoquotidiano.it

