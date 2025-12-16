Tre squadre italiane partecipano al Canadian Open 2025, il quarto Slam stagionale del circuito Grand Slam of curling. In programma a Saskatoon dal 16 al 21 dicembre, l’evento rappresenta un’importante occasione di riscatto per gli azzurri, pronti a confrontarsi con i migliori del mondo in una competizione di alto livello.

© Oasport.it - Curling, tre squadre italiane al via del quarto Slam stagionale. Azzurri a caccia del riscatto

Tutto pronto per il Caniadian Open 2025, quarto dei cinque tornei stagionali del circuito Grand Slam of curling in programma sul ghiaccio di Saskatoon da martedì 16 a domenica 21 dicembre. L’evento organizzato dalla città del Saskatchewan è riservato alle migliori squadre femminili e maschili del ranking mondiale, tra le quali figurano anche le formazioni di riferimento del movimento italiano. Tra le donne vedremo in azione il team composto da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, mentre tra gli uomini sarà impegnata la squadra formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella. Oasport.it

