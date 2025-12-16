Cura dei disturbi respiratori donati due polisonnigrafi in memoria di Luciano Vespignani

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In memoria di Luciano Vespignani, la società Ni.Ma della famiglia Silvestrini – Vespignani ha donato due polisonnigrafi all’Unità di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, potenziando così le risorse dedicate alla diagnosi e cura dei disturbi respiratori legati all'apnea del sonno.

cura dei disturbi respiratori donati due polisonnigrafi in memoria di luciano vespignani

© Forlitoday.it - Cura dei disturbi respiratori, donati due polisonnigrafi in memoria di Luciano Vespignani

La società Ni.Ma della famiglia Silvestrini – Vespignani ha donato, in memoria dell’ex presidente Luciano Vespignani, all'Unità operativa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, diretta dal dottor Andrea De Vito, due polisonnigrafi per il test dell’apnea del sonno. Forlitoday.it

Respiratori per i neonati prematuri, spieghiamo come funzionano

Video Respiratori per i neonati prematuri, spieghiamo come funzionano