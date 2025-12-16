Cura dei disturbi respiratori donati due polisonnigrafi in memoria di Luciano Vespignani
In memoria di Luciano Vespignani, la società Ni.Ma della famiglia Silvestrini – Vespignani ha donato due polisonnigrafi all’Unità di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, potenziando così le risorse dedicate alla diagnosi e cura dei disturbi respiratori legati all'apnea del sonno.
Forlitoday.it
