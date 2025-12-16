Cult of the Lamb si espande con Woolhaven | la nuova maxi-espansione arriva il 22 gennaio
Cult of the Lamb si prepara a ricevere Woolhaven, la sua nuova maxi-espansione, in uscita il 22 gennaio. L’annuncio di Massive Monster porta novità e contenuti aggiuntivi per il gestionale roguelike, ampliando l’esperienza su diverse piattaforme tra cui PlayStation, Xbox, Switch e PC.
L’inverno sta per calare su Cult of the Lamb. Massive Monster ha annunciato Woolhaven, una nuova grande espansione del suo acclamato gestionale roguelike, in arrivo il 22 gennaio su PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch e PC. Si tratta di un aggiornamento di dimensioni considerevoli, frutto di due anni di lavoro da parte del team di sviluppo, pensato per ampliare in modo sostanziale l’esperienza di gioco e proseguire la storia là dove si era interrotta. Un nuovo viaggio oltre la fine della storia principale. Woolhaven riprende gli eventi successivi alla conclusione della campagna principale, quando una chiamata inattesa proveniente da un Dio dimenticato spinge l’Agnello a intraprendere una nuova e pericolosa spedizione. Nerdpool.it
Cult of the Lamb | Woolhaven Release Date Trailer | Launching on January 22
Cult of the Lamb: Woolhaven, data di uscita confermata per la maxi espansione invernale - Woolhaven ha finalemente una data d'uscita. vgmag.it
Cult of the Lamb: l'espansione Woolhaven ha una data di uscita annunciata in trailer - Cult of the Lamb si espande ancora con l'arrivo del DLC a pagamento Woolhaven: la grossa espansione sarà disponibile all'inizio dell'anno prossimo, ecco di preciso quando. msn.com
Cult of the Lamb, sviluppato da Massive Monster e pubblicato da Devolver Digital, è ora disponibile su Apple Arcade su Mac, dispositivi iOS ed Apple Vision Pro. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook