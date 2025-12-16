Cult of the Lamb si espande con Woolhaven | la nuova maxi-espansione arriva il 22 gennaio

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cult of the Lamb si prepara a ricevere Woolhaven, la sua nuova maxi-espansione, in uscita il 22 gennaio. L’annuncio di Massive Monster porta novità e contenuti aggiuntivi per il gestionale roguelike, ampliando l’esperienza su diverse piattaforme tra cui PlayStation, Xbox, Switch e PC.

L’inverno sta per calare su Cult of the Lamb. Massive Monster ha annunciato Woolhaven, una nuova grande espansione del suo acclamato gestionale roguelike, in arrivo il 22 gennaio su PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch e PC. Si tratta di un aggiornamento di dimensioni considerevoli, frutto di due anni di lavoro da parte del team di sviluppo, pensato per ampliare in modo sostanziale l’esperienza di gioco e proseguire la storia là dove si era interrotta. Un nuovo viaggio oltre la fine della storia principale. Woolhaven riprende gli eventi successivi alla conclusione della campagna principale, quando una chiamata inattesa proveniente da un Dio dimenticato spinge l’Agnello a intraprendere una nuova e pericolosa spedizione. Nerdpool.it

Cult of the Lamb | Woolhaven Release Date Trailer | Launching on January 22

Video Cult of the Lamb | Woolhaven Release Date Trailer | Launching on January 22

