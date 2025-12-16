Cucinare al fresco | il calendario con un anno di ricette dei detenuti del Bassone di Como

Un calendario speciale raccoglie dodici mesi di ricette create dai detenuti del carcere Bassone di Como, evidenziando la loro abilità culinaria e la capacità di adattarsi alle risorse disponibili. Un progetto che valorizza il lavoro e la creatività all’interno del carcere, trasformando gli orti interni in fonte di ingredienti e speranza.

Como, 16 dicembre 2025 – Un calendario che custodisce dodici mesi di ricette realizzate dai detenuti del carcere Bassone di Como, facendo i conti con le difficoltà di trovare e utilizzare ingredienti a piacimento e cercando di ottimizzare ciò che producono gli orti interni, da loro stessi coltivati. Cucinare al fresco, progetto che da anni prosegue all'interno della casa circondariale di Como, anche quest'anno è sfociato in un calendario da tavolo, realizzato con il sostegno dell' Ordine degli Avvocati di Como e della Camera Penale di Como e Lecco. Racchiude dodici ricette, realizzate dai detenuti che hanno partecipato alla redazione delle ricette, provandole e trovando la proporzione tra gli ingredienti: Vincenzo, Luca, Max, Livio, Franco, Christian, Cristian, Ardit. Ilgiorno.it

