L'Inter si prepara alla sfida contro il Cagliari, con la squadra al completo e massima concentrazione. Dopo l'assenza di Cuadrado, i nerazzurri avviano la marcia di avvicinamento alla partita, in un appuntamento che rappresenta un importante scontro diretto. La sfida è fondamentale per i nerazzurri, che cercano di invertire il trend negativo nei confronti dei scontri diretti.

© Lanazione.it - Cuadrado ancora out, le ultime

Gruppo al completo e massima concentrazione in vista della sfida di domenica. Oggi i nerazzurri avviano la marcia di avvicinamento alla partita che li contrapporrà al Cagliari, in un nuovo capitolo dei cosiddetti "scontri diretti" che fino a oggi ha riservato magrissime soddisfazioni ai nerazzurri. Dopo aver subito due sconfitte consecutive in altrettante gare molto delicate in ottica classifica, è arrivato il momento del coraggio: in Sardegna, oltre a un risultato decisamente differente rispetto agli incontri con Parma e Lecce, Gilardino e i suoi uomini sono chiamati a mostrare un atteggiamento decipiù propositivo e meno arrendevole. Lanazione.it

La reazione di Cuadrado ai fischi ???Il duello Bremer-Thuram ??

Cuadrado ancora out, le ultime - Oggi i nerazzurri avviano la marcia di avvicinamento alla partita che li contrapporrà al Cagliari, in un nuovo capitolo de ... lanazione.it