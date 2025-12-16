Crystal Palace-KuPS Conference League 18-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Il match tra Crystal Palace e KuPS, in programma il 18 dicembre 2025 alle ore 21:00, rappresenta un importante scontro per la sesta giornata della fase a gironi di Conference League. La partita sarà decisiva per entrambe le squadre, con il Crystal Palace che punta a conquistare i tre punti per garantirsi l’accesso agli ottavi di finale.
Il Crystal Palace ospita il KuPS per la sesta e ultima giornata del girone unico di Conference League e ha assolutamente bisogno di una vittoria per entrare nelle prime otto della classifica e assicurarsi l’accesso diretto agli ottavi di finale. Gli Eagles sono tra le favorite assolute al trionfo finale nel torneo ma i due . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
