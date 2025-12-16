Crosetto | gravi le minacce contro Meloni

Il recente episodio di minacce rivolte a Giorgia Meloni evidenzia un aumento delle tensioni politiche e sociali. La scritta intimidatoria rappresenta un gesto grave e inaccettabile, che rischia di alimentare un clima di insicurezza e divisione nel paese. La gravità di tali azioni richiede una risposta ferma e decisa da parte delle istituzioni e della società.

0.30 "Una nuova scritta minacciosa rivolta alla Presidente Meloni; un altro gesto grave e inaccettabile, che contribuisce ad alimentare un clima sempre più teso e pericoloso." Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in merito all'ennesimo atto intimidatorio nei confronti del presidente del Consiglio. Crosetto ha denunciato il deterioramento del dibattito politico, ormai caratterizzato da un linguaggio che sfocia nell'odio ideologico, superando i limiti del confronto democratico.Ma "simili atti non fermeranno chi serve l'Italia".

