Crosetto | Vedo difficile il percorso dell' Ucraina nella Nato e nell' Ue – Il video

Il generale Guido Crosetto esprime scetticismo riguardo alla possibilità di adesione dell’Ucraina alla NATO e all’Unione Europea, sottolineando le sfide e le complessità che potrebbe incontrare nel suo percorso verso l’integrazione, come evidenziato nel suo intervento del 16 dicembre 2025.

"Vedo difficile il percorso dell'Ucraina per entrare nella Nato e nell'Unione Europea. Nell'Unione Europea non per motivi politici, per motivi agricoli, conoscendo gli agricoltori polacchi, francesi, italiani e tedeschi". È quanto afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del suo intervento alla XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina.

