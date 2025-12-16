Crosetto | Vedo difficile il percorso dell' Ucraina nella Nato e nell' Ue – Il video
Il generale Guido Crosetto esprime scetticismo riguardo alla possibilità di adesione dell’Ucraina alla NATO e all’Unione Europea, sottolineando le sfide e le complessità che potrebbe incontrare nel suo percorso verso l’integrazione, come evidenziato nel suo intervento del 16 dicembre 2025.
(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 "Vedo difficile il percorso dell'Ucraina per entrare nella Nato e nell'Unione Europea. Nell'Unione Europea non per motivi politici, per motivi agricoli, conoscendo gli agricoltori polacchi, francesi, italiani e tedeschi". È quanto afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del suo intervento alla XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina. Farnesina Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online
