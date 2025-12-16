Crosetto agli ambasciatori | Approccio inclusivo italiano è quello migliore per la difesa – Il video

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato l'importanza di un approccio inclusivo e dialogante nel settore della difesa, evidenziando come l'Italia si distingua per questa strategia. In un video pubblicato da Agenzia Vista, Crosetto ribadisce che la cultura della collaborazione e del rispetto delle diversità rappresenta la strada migliore per affrontare le sfide contemporanee.

Immagine generica

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025!Nella Difesa contemporanea serve l'approccio italiano, culturalmente inclusivo, votato al dialogo e non al conflitto. Lo ha detto il Ministro Crosetto alla Farnesina. Farnesina Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. Open.online

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crosetto agli ambasciatori Approccio inclusivo italiano è quello migliore per la difesa

Video Crosetto agli ambasciatori Approccio inclusivo italiano è quello migliore per la difesa

crosetto agli ambasciatori approccioCrosetto agli ambasciatori: Approccio inclusivo italiano è quello migliore per la difesa - Nella Difesa contemporanea serve l'approccio italiano, culturalmente inclusivo, votato al dialogo e non al conflitto. ilgiornale.it

crosetto agli ambasciatori approccioCrisi internazionali al centro della seconda giornata di Conferenza degli ambasciatori - La XVIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia nel mondo prosegue oggi alla Farnesina con due sessioni di lavoro. ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.