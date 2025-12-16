Crosetto agli ambasciatori | Approccio inclusivo italiano è quello migliore per la difesa – Il video

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha sottolineato l'importanza di un approccio inclusivo e dialogante nel settore della difesa, evidenziando come l'Italia si distingua per questa strategia. In un video pubblicato da Agenzia Vista, Crosetto ribadisce che la cultura della collaborazione e del rispetto delle diversità rappresenta la strada migliore per affrontare le sfide contemporanee.

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025!Nella Difesa contemporanea serve l'approccio italiano, culturalmente inclusivo, votato al dialogo e non al conflitto. Lo ha detto il Ministro Crosetto alla Farnesina. Farnesina Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

