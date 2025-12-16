Crolla la Statua della Libertà ma non quella di New York | è successo in Brasile a causa del vento

Una replica della Statua della Libertà a Guaiba, nel sud del Brasile, è stata travolta da violente raffiche di vento, causando il suo crollo. L'incidente mette in evidenza l'imprevedibilità delle condizioni meteorologiche e il rischio che eventi atmosferici estremi rappresentano anche per i monumenti simbolici.

La replica di Guaiba travolta dalle raffiche. Un monumento simbolo crolla sotto la forza del vento: non si tratta della celebre Statua della Libertà di New York, ma della sua replica situata a Guaiba, nel sud del Brasile. Il crollo, avvenuto lunedì 15 dicembre, è stato immortalato in video diventati subito virali sui social e ripresi da testate internazionali. L'incidente: nessun ferito. Secondo quanto confermato dalle autorità locali e dalla società proprietaria della statua, nessuno è rimasto ferito. La struttura si trovava nel parcheggio di un grande negozio della catena Havan, vicino a un fast food, quando raffiche di vento fino a 90 kmh hanno colpito la zona.

