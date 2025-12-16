Crolla la Statua della libertà brasiliana | la riproduzione alta 40 metri cade sotto la forza del vento

Una forte raffica di vento ha causato il crollo di una riproduzione della Statua della Libertà, alta 40 metri, a Guaiba, in Brasile. L'incidente ha destato sorpresa tra residenti e visitatori, evidenziando la potenza delle intemperie sulla struttura.

© Ilfattoquotidiano.it - Crolla la Statua della libertà (brasiliana): la riproduzione alta 40 metri cade sotto la forza del vento Il forte vento che ha colpito la città brasiliana di Guaiba ha fatto crollare una riproduzione della Statua della Libertà alta 40 metri. La statua si trovava vicino al parcheggio di un megastore e fortunatamente il crollo non ha colpito auto e non ha provocato feriti. Alcuni video pubblicati sui social mostrano il busto che si piega sotto la forza del vento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it Crolla una Replica della Statua della Libertà in Brasile: Colpita da Venti Impetuosi - Una replica imponente della Statua della Libertà è crollata a causa di venti estremamente forti. notizie.it

Brasile, crolla una replica della Statua della Libertà a causa del maltempo: il video - Una replica della Statua della Libertà è crollata lunedì pomeriggio a Guaíba, nel sud del Brasile, a causa di una violenta tempesta con raffiche superiori ai 90 km/h. tg.la7.it

