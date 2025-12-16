Crolla la Statua della Libertà a causa del vento video ma è la replica brasiliana di quella americana

Una replica gigante della Statua della Libertà, situata a Guaiba, nel sud del Brasile, è crollata a causa di forti venti nel pomeriggio di lunedì. L'evento, ripreso in un video diventato virale sui social, ha attirato l'attenzione su questa imponente struttura, che rappresenta una versione ridotta di quella originale di New York.

Una gigantesca replica della Statua della Libertà è crollata dopo essere stata travolta da venti fortissimi nel pomeriggio di lunedì a Guaiba, nel sud del Brasile, e il video dell’accaduto sta facendo il giro dei social. F ortunatamente non si registrano feriti, secondo quanto confermato dalle autorità locali e dalla società proprietaria della struttura. La statua si trovava nel parcheggio di un grande negozio della catena Havan, vicino a un fast food, quando raffiche di vento fino a 90?kmh hanno colpito la zona. Alcuni video mostrano il busto oscillare visibilmente, fino al cedimento finale, con la testa che si è frantumata al suolo. Secoloditalia.it

