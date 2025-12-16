Crolla la Statua della Libertà a causa del vento video ma è la replica brasiliana di quella americana
Una gigantesca replica della Statua della Libertà è crollata dopo essere stata travolta da venti fortissimi nel pomeriggio di lunedì a Guaiba, nel sud del Brasile, e il video dell’accaduto sta facendo il giro dei social. F ortunatamente non si registrano feriti, secondo quanto confermato dalle autorità locali e dalla società proprietaria della struttura. La statua si trovava nel parcheggio di un grande negozio della catena Havan, vicino a un fast food, quando raffiche di vento fino a 90?kmh hanno colpito la zona. Alcuni video mostrano il busto oscillare visibilmente, fino al cedimento finale, con la testa che si è frantumata al suolo. Secoloditalia.it
