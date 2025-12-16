Criticità sull’impalcato dell’opera | scattano i lavori urgenti al ponte Le disposizioni

Dopo le recenti verifiche tecniche che hanno evidenziato criticità sull’impalcato, sono stati avviati interventi urgenti di messa in sicurezza sul ponte di Valle Capre, nel Comacchiese. Le autorità hanno emesso le disposizioni Via per garantire la stabilità e la sicurezza dell’opera, avviando così i lavori necessari a prevenire eventuali rischi.

L'intervento, disposto in somma urgenza, è finalizzato esclusivamente a garantire la sicurezza della.

