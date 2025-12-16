Cristina Giuriolo condivide la sua esperienza di vita con la Sindrome di Noonan, affrontando con coraggio una malattia rara. Ospite di Canale Italia nel programma Notizie Oggi, racconta il suo percorso e la forza necessaria per vivere quotidianamente con questa condizione, offrendo un esempio di determinazione e speranza.

© Laprimapagina.it - Cristina Giuriolo racconta la sua vita con la Sindrome di Noonan: il coraggio di affrontare una malattia rara

Cristina Giuriolo è stata ospite di Canale Italia, stamani, nel programma Notizie Oggi, condotto da Massimo Martire. Grazie al conduttore abbiamo conosciuto la sua storia. Ecco come lei si racconta sui social. Spiegare la Sindrome di Noonan. Spiegare la Sindrome di Noonan non è semplice. Io cerco di raccontarvi le mie esperienze, come ci convivo, le mie operazioni, ma ogni bambino che nasce con questa malattia ha delle caratteristiche simili, ma diverse, di diversa gravità. Vorrei spiegarvela più nel dettaglio. Definizione della malattia. La sindrome di Noonan è una malattia multisistemica rara (nel gruppo delle Rasopatie. Laprimapagina.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

«Sindrome di Noonan, voglio aiutare, con ironia, a farla conoscere»: l'influencer La Cristina racconta la malattia e la sua polesanità - La Cristina ha fatto di Rovigo il suo palcoscenico e della sua malattia una bandiera da sventolare con ironia. ilgazzettino.it

La Cristina, influencer che racconta la malattia e la sua polesanità: «Voglio aiutare, con ironia, a far conoscere la sindrome di Noonan» - «Venivo dal Padovano, ma qui la vita costa meno e per me era più semplice gestire la malattia. ilgazzettino.it

12 E 13 DICEMBRE LIZZANO IN BELVEDERE ricorda ANTONIO “CAPITAN TONI” GIURIOLO (Arzignano, 12 febbraio 1912 – Lizzano in Belvedere, 12 dicembre 1944) con tre eventi dedicati Rassegna “Nella notte ci guidano le stelle” realizzata in colla - facebook.com facebook