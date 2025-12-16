Cristel Carrisi e la festa per i suoi 40 anni Loredana Lecciso | Non mi ha invitata ma le faccio gli auguri

Cristel Carrisi si prepara a celebrare il suo 40º compleanno il prossimo 25 dicembre, con una festa in programma. La figlia di Al Bano e Romina Power sta organizzando l’evento, mentre Loredana Lecciso, compagna di Al Bano, commenta di non essere stata invitata ma di fare comunque gli auguri.

Compleanno Cristèl Carrisi La Grande Festa Per I 40 Anni E Quella Assenza Che Fa Discutere

