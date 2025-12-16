Cristel Carrisi e la festa per i suoi 40 anni Loredana Lecciso | Non mi ha invitata ma le faccio gli auguri
Cristel Carrisi si prepara a celebrare il suo 40º compleanno il prossimo 25 dicembre, con una festa in programma. La figlia di Al Bano e Romina Power sta organizzando l’evento, mentre Loredana Lecciso, compagna di Al Bano, commenta di non essere stata invitata ma di fare comunque gli auguri.
Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, starebbe organizzando una grande festa per i suoi 40 anni, che compirà il prossimo 25 dicembre. Loredana Lecciso però non è stata invitata, come ha raccontato lei stessa. Fanpage.it
Uno scatto non recente ma sempre capace di raccontare tutta la tenerezza di casa Carrisi. Cristel con il piccolo Axel Lupo tra le braccia, Romina Junior, mamma del piccolo e Al Bano a Roma. Un ritratto sereno di tre generazioni, un intreccio di affetti che c - facebook.com facebook
