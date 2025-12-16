Cristel Carrisi e la festa per i suoi 40 anni Loredana Lecciso | Non mi ha invitata ma le faccio gli auguri

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristel Carrisi si prepara a celebrare il suo 40º compleanno il prossimo 25 dicembre, con una festa in programma. La figlia di Al Bano e Romina Power sta organizzando l’evento, mentre Loredana Lecciso, compagna di Al Bano, commenta di non essere stata invitata ma di fare comunque gli auguri.

Immagine generica

Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, starebbe organizzando una grande festa per i suoi 40 anni, che compirà il prossimo 25 dicembre. Loredana Lecciso però non è stata invitata, come ha raccontato lei stessa. Fanpage.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Compleanno Cristèl Carrisi La Grande Festa Per I 40 Anni E Quella Assenza Che Fa Discutere

Video Compleanno Cristèl Carrisi La Grande Festa Per I 40 Anni E Quella Assenza Che Fa Discutere

cristel carrisi festa suoiCristel Carrisi e la festa per i suoi 40 anni, Loredana Lecciso: “Non mi ha invitata, ma le faccio gli auguri” - Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, starebbe organizzando una grande festa per i suoi 40 anni, che compirà il prossimo 25 dicembre ... fanpage.it

cristel carrisi festa suoiCristel Carrisi festeggia i 40 anni con un party meraviglioso ma Loredana Lecciso è l’unica non invitata - Loredana Lecciso a La vita in diretta ha confidato che Cristel Carrisi non l'ha invitata al su compleanno, è l'unica che non andrà alla festa ... ultimenotizieflash.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.