Crisi senza fine nell’ospedale di Avellino | la resa del primario Maffei segna il fallimento della sanità d’emergenza

16 dic 2025

Le dimissioni del primario del pronto soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino, Antonino Maffei, evidenziano la crisi profonda della sanità locale. Un segnale di fallimento che si inserisce in un contesto di emergenza e difficoltà persistenti, sottolineando le sfide e le criticità di un sistema sanitario in grave difficoltà da anni.

Le dimissioni del primario del pronto soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino, Antonino Maffei, rappresentano l’ennesima ferita per un sistema sanitario che da anni fatica a rispondere alle crescenti necessità di chi ne ha bisogno.Una decisione che, se da un lato ormai non sorprende più. Avellinotoday.it

