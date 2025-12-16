Crisi Fiorentina petardi nella notte contro il Viola Park
Nelle notti di domenica e lunedì, il Viola Park è stato teatro di esplosioni di petardi, creando sconcerto e preoccupazione tra i tifosi e le autorità. Gli episodi hanno attirato l’attenzione sulla situazione di tensione che coinvolge la squadra, evidenziando le criticità legate alla sicurezza e alla gestione degli eventi sportivi.
Nelle sere di domenica e lunedì c’è stata un’esplosione di petardi nei pressi della rete perimetrale del Viola Park. Nella circostanza, in entrambe le serate, ignoti avevano lanciato dei petardi all'interno della struttura Bagno a Ripoli. No risultano esserci feriti. Evento verosimilmente. Firenzetoday.it
Crisi Fiorentina, quale sarà il destino di Vanoli: la prima mossa e le ipotesi del club - La proprietà del club è pronta a ristrutturare l'area tecnica ma non solo: tutti i dettagli su quello che sta accadendo a Firenze ... msn.com
Crisi Fiorentina: contestazione e polemiche dopo la sconfitta con il Verona. Squadra in ritiro - La Fiorentina perde in casa lo scontro diretto contro il Verona e resta all'ultimo posto in classifica. corrieredellosport.it
Fiorentina in crisi: spogliatoio a pezzi e tifosi in rivolta - facebook.com facebook
La crisi della Fiorentina, e quella incredibile retrocessione con Batistuta x.com
