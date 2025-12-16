Crisi Fiorentina petardi nella notte contro il Viola Park

Nelle notti di domenica e lunedì, il Viola Park è stato teatro di esplosioni di petardi, creando sconcerto e preoccupazione tra i tifosi e le autorità. Gli episodi hanno attirato l’attenzione sulla situazione di tensione che coinvolge la squadra, evidenziando le criticità legate alla sicurezza e alla gestione degli eventi sportivi.

Nelle sere di domenica e lunedì c'è stata un'esplosione di petardi nei pressi della rete perimetrale del Viola Park. Nella circostanza, in entrambe le serate, ignoti avevano lanciato dei petardi all'interno della struttura Bagno a Ripoli. No risultano esserci feriti.

