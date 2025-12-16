Crisi Coop Fiuggi e Colleferro dal 18 dicembre proclamato lo stato di agitazione

A seguito dell'annuncio del piano industriale di Coop Alleanza 3.0, che prevede la chiusura di 24 punti vendita nel Centro Italia, si sono intensificate le tensioni nel Lazio meridionale. Dal 18 dicembre, le criticità hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione nelle filiali di Fiuggi e Colleferro, segnando un momento di forte preoccupazione per i lavoratori e le comunità coinvolte.

L'annuncio del piano industriale di Coop Alleanza 3.0, che prevede la chiusura di 24 punti vendita nel Centro Italia, ha scatenato un'ondata di forte preoccupazione anche nel quadrante meridionale del Lazio. L'attenzione è massima in particolare su due negozi strategici per il territorio: il.

