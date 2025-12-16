Criptofonini e auto clonate per un presunto traffico di cocaina 4 misure cautelari
Sei persone sono state coinvolte in un'indagine sulle attività di un'associazione criminale dedita al traffico di cocaina, che utilizzava criptofonini e auto clonate per eludere i controlli. I finanzieri di Perugia hanno eseguito quattro misure cautelari, evidenziando l'uso di tecnologie avanzate per facilitare il traffico illecito.
Tempo di lettura: 3 minuti Anche criptofonini e auto clonate perfettamente identiche ad altre, originali, regolarmente transitanti in Italia sarebbero stati utilizzati da una presunta associazione criminale dedito al traffico di cocaina, che è stato scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Perugia, i quali hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale e richiesta dalla Procura dello stesso capoluogo umbro nei confronti di quattro persone, destinatarie dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune ove risultano abitualmente vivere. Anteprima24.it
Criptofonini e auto clonate per un presunto traffico di cocaina - Anche criptofonini e auto clonate perfettamente identiche ad altre, originali, regolarmente transitanti in Italia sarebbero stati utilizzati da una presunta associazione criminale dedito al traffico d ... ansa.it
Perugia, traffico di cocaina con criptofonini e auto clonate: quattro misure cautelari - Un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina è stata smantellata dagli uomini della Guardia di Finanza che dal 2022, coordinati dalla Procura di Perugia, hanno indagat ... umbria24.it
Gli indagati parmensi hanno dai 23 ai 36 anni, ecco come gestivano la droga tra depositi, criptofonini, auto con doppi fondi e camionisti compiacenti per il trasporto del soldi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.