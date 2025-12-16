criptofonini e auto clonate per un presunto traffico di cocaina 4 misure cautelari

Sei persone sono state coinvolte in un'indagine sulle attività di un'associazione criminale dedita al traffico di cocaina, che utilizzava criptofonini e auto clonate per eludere i controlli. I finanzieri di Perugia hanno eseguito quattro misure cautelari, evidenziando l'uso di tecnologie avanzate per facilitare il traffico illecito.

Tempo di lettura: 3 minuti Anche criptofonini e auto clonate perfettamente identiche ad altre, originali, regolarmente transitanti in Italia sarebbero stati utilizzati da una presunta associazione criminale dedito al traffico di cocaina, che è stato scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Perugia, i quali hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale e richiesta dalla Procura dello stesso capoluogo umbro nei confronti di quattro persone, destinatarie dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e dell’obbligo di dimora nel comune ove risultano abitualmente vivere. Anteprima24.it

