Criminalità | Pd ' da Fdi bavaglio a Gomorra e Suburra che pensa Giuli di pdl Varchi?'

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza la proposta di legge presentata dalla deputata Varchi, sostenuta da Fdi, che mira a contrastare la criminalità ma rischia di limitare la libertà culturale, coinvolgendo film, serie, libri e musica. Si indagano le opinioni dei ministri Giuli e Nordio in merito alle implicazioni di questa normativa e alle posizioni del Partito Democratico.

criminalit224 pd da fdi bavaglio a gomorra e suburra che pensa giuli di pdl varchi

© Iltempo.it - Criminalità: Pd, 'da Fdi bavaglio a Gomorra e Suburra, che pensa Giuli di pdl Varchi?'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Che cosa pensano i ministri Giuli e a Nordio della proposta di legge della deputata Varchi? Una norma che, nascondendosi dietro il nobile obiettivo di contrastare comportamenti criminali, rischia in realtà di imporre un vero e proprio bavaglio alla cultura, come la stessa presentatrice ammette esplicitamente nella relazione introduttiva del provvedimento, dove si parla di colpire direttamente la produzione di film, serie, libri e canzoni". Così i democratici Matteo Orfini e Debora Serracchiani commentano la proposta di legge della deputata di Fdi Varchi che prevede 'Introduzione dell'articolo 416-bis. Iltempo.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

criminalit224 pd fdi bavaglioCriminalità: Pd, 'da Fdi bavaglio a Gomorra e Suburra, che pensa Giuli di pdl Varchi?' - “Che cosa pensano i ministri Giuli e a Nordio della proposta di legge della deputata Varchi? lanuovasardegna.it

Governo: Di Maggio (FdI), 'Belpietro giornalista serio e attendibile, accuse Pd gravi' - “La libertà di stampa è sacra e va difesa sempre non può essere svilita a slogan vuoto da sventolare all’occorrenza. lagazzettadelmezzogiorno.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.