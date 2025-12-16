Cremlino | nessuna tregua natalizia l’obiettivo resta un accordo di pace

Il Cremlino ha respinto l’ipotesi di una tregua natalizia in Ucraina, sottolineando che l’obiettivo rimane un accordo di pace stabile e duraturo. Mosca insiste sulla necessità di proseguire le ostilità fino a raggiungere una soluzione definitiva, escludendo pause temporanee durante le festività.

Mosca ha respinto con decisione la proposta di una tregua di Natale in Ucraina, ribadendo che la propria posizione resta orientata esclusivamente verso una soluzione di pace duratura e non verso sospensioni temporanee delle ostilità. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha chiarito che una pausa limitata nel tempo non rientra nelle intenzioni della Russia: "Vogliamo la pace, non una tregua che permetta all'Ucraina di fermarsi per riorganizzarsi e riprendere la guerra", ha affermato. Il riferimento a un possibile accordo politico.

Tregua per il Natale ortodosso. Nessuno crede all cessate il fuoco di Putin

Il Cremlino: 'No alla tregua di Natale, puntiamo all'accordo di pace. Nessuna telefonata Putin-Trump' - Oggi il leader ucraino in Olanda, discorso in Aula e varo della commissione sui danni di guerra. ansa.it