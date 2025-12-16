Cremlino ‘nessuna tregua di Natale puntiamo ad accordo di pace’
Il Cremlino rifiuta l'idea di una tregua natalizia in Ucraina, affermando di puntare a un accordo di pace duraturo. Il portavoce Dmitry Peskov ha sottolineato che Mosca desidera risolvere il conflitto senza pause temporanee, respingendo le richieste di sospensione delle ostilità durante le festività.
Mosca respinge le richieste di una tregua natalizia in Ucraina “Vogliamo la pace, non vogliamo una tregua per concedere una pausa all’Ucraina per prepararsi a continuare la guerra”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Ora la questione è se stiamo per raggiungere, come dice il presidente Trump, un accordo o no”, ha aggiunto. Imolaoggi.it
