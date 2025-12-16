Costo della vita Rimini tra le dieci città più care in Italia | rincari fino a 440 euro per famiglia
Rimini si conferma tra le dieci città più costose d’Italia, con aumenti significativi nel costo della vita. Secondo i dati dell’Istat di novembre, le famiglie della città devono affrontare rincari fino a 440 euro al mese. L’Unione nazionale consumatori ha stilato una classifica che evidenzia le città più esposte alle variazioni dei prezzi, influenzando il budget delle famiglie.
L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di novembre, in base ai quali l'Unione nazionale consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più. Riminitoday.it
