Costo della vita Ravenna tra le province meno colpite dall’inflazione | rincaro di circa 160 euro per le famiglie
Ravenna si distingue come una delle province meno influenzate dall'inflazione in Italia, con un aumento del costo della vita stimato intorno ai 160 euro per le famiglie. I dati dell'Istat di novembre hanno permesso di stilare una classifica delle città più costose, evidenziando le differenze regionali nell'impatto dell'inflazione sui cittadini.
L'Istat ha reso noti oggi i dati territoriali dell'inflazione di novembre, in base ai quali l'Unione nazionale consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più. Ravennatoday.it
Il leggero raffreddamento del costo della vita non basta a far diminuire i prezzi per le famiglie sempre più in difficoltà. - facebook.com facebook
Stipendio bloccato, Natale dimezzato! Costo della vita in crescita e stipendi fermi: il potere d'acquisto delle famiglie è crollato. Il Governo Meloni trova subito miliardi per la spesa militare, ma per #Sanità, #Istruzione e adeguamento salariale non c'è nulla. x.com
