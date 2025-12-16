Così la banda Lafleur ricettava gioielli e orologi rubati | la nonna Monica e la gemmologa Tutti sulla neve a Courmayer poi il blitz dei carabinieri e il carcere

La banda Lafleur, composta da Monica, la nonna e Valentina, gestiva un traffico di gioielli e orologi rubati. Prima del loro arresto a Courmayer, le tre si erano concesse un'ultima vacanza tra le nevi, prima di essere fermate dai carabinieri e trasferite in carcere a Milano.

Milano, 16 dicembre 2025 – Prima di finire dietro le sbarre, Monica Lafleur e la figlia Valentina si sono tolte un ultimo sfizio: qualche giorno di vacanza sulle nevi di Courmayer, in Valle d’Aosta, approfittando del «ponte» tra Sant’Ambrogio e Immacolata Concezione. Con loro c’erano pure i rispettivi compagni: l’albanese Erdjon Hoxhaj, pure lui arrestato, e il quarantenne avellinese Fausto Napoletano, agente scelto della Questura di Milano che dall’11 dicembre ha l’obbligo di dimora nel Comune di residenza. Il blitz dei carabinieri . Sì, perché quel giorno è scattato il blitz dei carabinieri del Nucleo investigativo, che hanno chiuso così un’indagine di due anni su un ricchissimo giro di ricettazione e riciclaggio di gioielli, orologi e altri preziosi rubati da 2,5 milioni di euro: 21 le misure cautelari emesse dal gip Chiara Valori, che ha accolto parzialmente la richiesta avanzata dall’aggiunto Bruna Albertini e dal pm Barbara Benzi e smantellato l’associazione a delinquere (ri)messa in piedi da un ramo del clan sinti dei Lafluer, già colpito nel 2015 da un’analoga retata. Ilgiorno.it

