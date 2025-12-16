Cos’è il pignoramento presso terzi e quali sono i limiti di legge
Il pignoramento presso terzi è una procedura di esecuzione forzata che permette al creditore di agire sui crediti o somme di denaro che il debitore vanta nei confronti di terzi. Questa modalità si distingue per il suo funzionamento e per i limiti stabiliti dalla legge, offrendo un'alternativa alla azione diretta sul patrimonio del debitore.
In molti casi di esecuzione forzata, il creditore non agisce direttamente contro il patrimonio immediato del debitore ma punta a somme o crediti che lo stesso vanta nei confronti di un soggetto terzo. Questa modalità è conosciuta come pignoramento presso terzi. Da un lato è uno strumento efficace per il creditore, dall’altro impone una serie di vincoli e limiti giuridici volti a tutelare il debitore. Che cos’è il pignoramento presso terzi. Il pignoramento presso terzi è una particolare modalità di esecuzione forzata prevista dall’ordinamento italiano, disciplinata in particolare dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile (c. Laprimapagina.it
