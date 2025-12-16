Cosa indossava Chiara Poggi quando è stata uccisa e perché collana e bracciali vengono analizzati solo ora

L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, ha suscitato grande attenzione. Recentemente, sono stati riaperti approfondimenti su alcuni oggetti trovati con lei, come collana e bracciali, mai sottoposti a analisi inizialmente. Questo articolo esplora cosa indossava Chiara al momento del decesso e il motivo per cui tali dettagli vengono studiati ora.

Chiara Poggi quando è stata uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia di Garlasco indossava alcuni oggetti mai analizzati. Ora la famiglia Poggi sta facendo tutte le verifiche su bracciali e collanina attraverso una analisi privata. Lo ha spiegato a Fanpage.it l'ex poliziotto Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi. Fanpage.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il giallo dei video privati di Chiara Poggi e Alberto Stasi - Ore 14 Sera 13112025 Video Il giallo dei video privati di Chiara Poggi e Alberto Stasi - Ore 14 Sera 13112025 Video Il giallo dei video privati di Chiara Poggi e Alberto Stasi - Ore 14 Sera 13112025 Delitto di Garlasco, il consulente rivela "indagini sugli accessori che indossava Chiara Poggi" - Il consulente della famiglia Poggi ha detto che sono state fatte analisi sugli oggetti che Chiara indossava il giorno in cui è stata uccisa a Garlasco ... virgilio.it

Garlasco – Il ciondolo, l’orologio e la cavigliera di Chiara Poggi. I consulenti della famiglia: “Mai analizzati, ma per noi importanti” - I consulenti della famiglia Poggi riportano all'attenzione gli oggetti personali di Chiara mai analizzati dopo 18 anni ... ilfattoquotidiano.it

