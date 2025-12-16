Cosa ho saputo… Belve vip infuriata e bomba gossip | la ‘talpa’ svela gli altarini

Nell'ultima edizione di Belve, andata in onda nel 2025 su Rai 2, si cela una rete di segreti e rivelazioni sorprendenti. Una ‘talpa’ ha svelato dettagli inediti, portando alla luce un clima più complesso e movimentato di quanto apparso in trasmissione. Ecco cosa si nasconde dietro le quinte di uno degli appuntamenti più discussi dell’anno.

Dietro le quinte dell’ultima edizione di Belve, andata in onda nel 2025 su Rai 2, si starebbe muovendo una storia molto più articolata di quanto il pubblico abbia potuto intuire davanti allo schermo. Le interviste registrate, o anche solo messe in calendario, sarebbero infatti state numerose, ma solo una parte avrebbe superato la selezione finale arrivando alla messa in onda. Un meccanismo che, con il passare delle settimane, sta facendo emergere una serie di retroscena destinati a far discutere. A raccontare ciò che sarebbe accaduto lontano dalle telecamere è stato Gabriele Parpiglia, che nelle scorse settimane ha acceso i riflettori su un presunto caso già molto discusso, quello di Simone Susinna. Caffeinamagazine.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La prima stagione di Belve in esclusiva Simona Ventura

Maria De Filippi si commuove a Belve per Maurizio Costanzo/ “Cosa gli chiederei se potessi riportarlo qui” - Maria De Filippi ha rilasciato un'intervista a Belve, nel corso dell'ultima puntata, e ha parlato di Maurizio Costanzo, commuovendosi ... ilsussidiario.net