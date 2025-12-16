Cosa c’è dietro il braccio di ferro sugli asset russi | il 18 dicembre giorno decisivo

Il 18 dicembre si prospetta come un giorno cruciale nello scontro tra Russia e Occidente riguardo agli asset congelati. Questi beni, stimati tra 300 e 350 miliardi di dollari, sono al centro di una disputa che coinvolge il G7 e l’Unione Europea, riflettendo le tensioni geopolitiche e le ripercussioni economiche dell’invasione dell’Ucraina.

Roma, 16 dicembre 2025 – Gli asset russi, congelati dai paesi del G7 e dall’Unione Europea nelle banche e nei depositari occidentali a seguito dell’invasione dell’Ucraina, valgono dai 300 ai 350 miliardi di dollari. Di questi, circa 200 miliardi sono depositati in Europa, soprattutto presso Euroclear in Belgio, e circa 110 miliardi sono negli Stati Uniti, principalmente sotto forma di titoli di Stato Usa. I restanti si trovano, principalmente, in Giappone, Canada, Regno Unito e Australia. E se, da una parte, l’Ue vorrebbe usare il denaro per finanziare la ricostruzione dell’Ucraina e per permettere a Kiev di ripagare i prestiti contratti con l’Europa, dall’altra parte la Russia considera tali asset proprietà sovrana intoccabile. Quotidiano.net

