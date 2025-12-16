© Liberoquotidiano.it - Corvo Rosso non avrai il mio scalpo: il primo ottimo Redford-Pollack

CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO Rete 4 ore 16.25 Con Robert Redford, Will Geer e Stefan Gierasch. Regia di Sydney Pollack. Produzione USA 1972. Durata: 2 ore e 25 minuti LA TRAMA Jeremiah Johnson è un uomo che ha scelto di vivere lontano dalla civiltà. Si isola sui monti del Colorado dove vive di caccia e sposa la figlia di un capo indiano: La sua vita di pace finisce il giorno in cui gli indiani Crow gli uccidono la moglie. Allora diventa uno sterminatore di nativi. PERCHE' VEDERLO Perché è il primo (ottimo) esempio della collaborazione di Robert Redford col regista Sydney Pollack. Liberoquotidiano.it

1972 Corvo rosso non avrai il mio scalpo - FINALE

Video 1972 Corvo rosso non avrai il mio scalpo - FINALE Video 1972 Corvo rosso non avrai il mio scalpo - FINALE

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Corvo rosso non avrai il mio scalpo!/ Trama e cast del cult con Robert Redford su Rete 4, oggi 29 ottobre 2024 - , diretto da Sydney Pollack Martedì 29 ottobre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, il film western del 1972 dal titolo Corvo rosso non avrai ... ilsussidiario.net

Maledetto corvo rosso non avrai mai il mio scalpo - Questo film del 1972, diretto da Sydney Pollack, è di genere western, però, esso è unico e inimitabile perché difficilmente si lavora a progetti di questo tipo e, quando lo si fa, si fallisce molto ... mymovies.it

Corvo Rosso (@corvorosso.it) - facebook.com facebook