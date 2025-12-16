Corvo Rosso non avrai il mio scalpo | il primo ottimo Redford-Pollack

CORVO ROSSO  NON  AVRAI IL  MIO SCALPO Rete  4 ore  16.25 Con  Robert Redford, Will Geer e Stefan Gierasch. Regia di  Sydney Pollack. Produzione USA 1972. Durata:  2 ore e 25 minuti LA TRAMA Jeremiah Johnson è un uomo  che ha  scelto  di vivere  lontano  dalla  civiltà. Si isola sui  monti  del Colorado dove  vive  di caccia e sposa  la figlia  di un  capo  indiano: La sua  vita di pace   finisce  il  giorno in  cui  gli indiani  Crow  gli uccidono la moglie. Allora  diventa  uno  sterminatore  di  nativi. PERCHE' VEDERLO Perché  è  il  primo (ottimo) esempio   della   collaborazione  di  Robert Redford   col  regista Sydney Pollack. Liberoquotidiano.it

