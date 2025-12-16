Corteo di 200 taxi dalla Centrale al Comune Nel mirino i noleggiatori e i pochi controlli

Un corteo di circa 200 taxi ha percorso le strade da Centrale al Comune di Milano, manifestando contro la concorrenza degli NCC e la mancanza di controlli efficaci. I tassisti chiedono interventi più rigorosi contro gli abusivi e le attività irregolari, denunciando l'invasione di Uber e altre piattaforme che, secondo loro, alterano il mercato e penalizzano il settore.

© Ilgiorno.it - Corteo di 200 taxi dalla Centrale al Comune. Nel mirino i noleggiatori e i pochi controlli Tassisti in protesta davanti a Palazzo Marino per chiedere "più controlli contro gli abusivi e contro l’invasione di ncc che lavorano come taxi grazie alla nota applicazione americana", cioè Uber. L’iniziativa è partita ieri alle 14 dalla Stazione Centrale con un corteo di 200 auto bianche arrivato in piazza Scala dopo aver attraversato il centro. Il serpentone, scortato in testa e in coda dai motociclisti della polizia locale, ha percorso via Vittor Pisani, piazza Repubblica, via Turati, piazza Cavour e via Manzoni. Ad attenderlo c’erano altri conducenti arrivati nei minuti precedenti, con l’obiettivo di "dare un segnale forte contro l’immobilismo generale". Ilgiorno.it Taxi e DL concorrenza, le proteste alla manifestazione a Roma Corteo di 200 taxi dalla Centrale al Comune. Nel mirino i noleggiatori e i pochi controlli - Tassisti in protesta davanti a Palazzo Marino per chiedere "più controlli contro gli abusivi e contro l’invasione di ncc ... ilgiorno.it

