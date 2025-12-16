Corsi di filosofia per militari l’ok dell’università di Modena

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha approvato un nuovo corso di laurea in Scienze strategiche, che includerà un percorso curricolare con orientamento filosofico dedicato agli allievi ufficiali dell’Accademia militare di Modena. Questa iniziativa mira a integrare la formazione militare con approfondimenti filosofici, offrendo ai futuri ufficiali strumenti di riflessione e analisi strategica.

Roma Tre offre i corsi ai militari. Michelangelo scudo missilistico - La sua disponibilità è estremamente appropriata e dovrebbe fare riflettere i suoi colleghi bolognesi. repubblica.it Meloni Contro l'Università di Bologna: Rifiuto dei Corsi di Filosofia per Ufficiali - Il rifiuto dell'Università di Bologna di istituire corsi di filosofia per i militari genera polemiche e suscita critiche da parte della premier Giorgia Meloni. notizie.it

