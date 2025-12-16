Corsa di Miguel 2026 presentata in Campidoglio la gara del prossimo 18 gennaio

Il 18 gennaio 2026 torna a Roma la Corsa di Miguel, una gara di 10 chilometri organizzata dal Club Atletico Centrale. L’evento, che si svolge nel ricordo del maratoneta e poeta argentino scomparso Miguel Sanchez, è stato presentato oggi in Campidoglio. L’appuntamento rappresenta un momento di solidarietà e memoria, coinvolgendo appassionati e cittadini della capitale.

Roma, 16 dicembre 2025 – Il 18 gennaio 2026 torna la Corsa di Miguel, la corsa di 10 chilometri organizzata dal Club Atletico Centrale che ricorda il maratoneta e poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez. E torna con una grande novità, la gara-festa sui 5 chilometri che si affianca alla 10 competitiva e non competitiva e alla 3 della Strantirazzismo (che parte dal Ponte della Musica) dedicata a scuole e famiglie. “Generazione Miguel”, questo il titolo della nuova arrivata, che partirà da Ponte Milvio e arriverà anche lei allo stadio Olimpico il prossimo 18 gennaio. L’edizione 2026 è stata presentata oggi in Campidoglio, e si aperta con il ricordo di Giorgio Lo Giudice, giornalista, professore, grande amico dell’atletica leggera che con il “suo” Club Atletico Centrale ha dato vita alla Corsa di Miguel. Cdn.ilfaroonline.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La corsa di Miguel 2025

Presentata La Corsa di Miguel - Il 18 gennaio 2026 torna la Corsa di Miguel, la corsa di 10 chilometri organizzata dal Club Atletico Centrale che ricorda il maratoneta e poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez. fidal.it

La Corsa di Miguel: torna l’appuntamento in onore del poeta desaparecido - Sarà presentata il prossimo 16 dicembre l’edizione 2026 della Corsa di Miguel, l’evento che celebra il maratoneta poeta ... sportface.it