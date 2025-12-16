Corriere dello Sport – Sarri e Lotito aspettano i conti

Il mercato 2025 si avvicina e tra Maurizio Sarri e la dirigenza della Lazio, rappresentata da Lotito e Fabiani, si delineano tensioni e aspettative in vista delle prossime mosse. L’attenzione si concentra sui “conti” e sulle strategie future, evidenziando un divario tra le visioni tecniche e le decisioni societarie. Un equilibrio delicato che potrebbe influenzare il futuro della squadra.

ROMA – Quello che non torna del prossimo mercato è il solito rapporto tra distanze: Sarri da una parte e Lotito-Fabiani dall'altra. Mau vuole quello che non ha, giocatori di qualità, che ha già allenato, che giochino in A o che ci abbiano giocato, che facciano la differenza. Gente alla Insigne, magari più giovane. La società aspetta il verdetto dalla Commissione sui conti che si riunirà sabato, è un paravento, ma anche una limitazione. Nelle previsioni potrà operare a saldo zero, uscite ed entrate, non saranno consentite spese sproporzionate e non si potranno peggiorare i conti, si andrebbe incontro a nuovi blocchi totali in futuro.

Lazio, vertice Sarri-Lotito: si è parlato anche di mercato: i nomi - La Lazio di Maurizio Sarri sta cercando di mantenere la rotta fino alla riapertura del calciomercato di gennaio, un momento cruciale che potrebbe portare nuovi innesti per risollevare lo spogliatoio. sportmediaset.mediaset.it

