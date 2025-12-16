Corriere dello Sport | Lukaku sotto l’albero

Dopo quattro mesi di inattività a causa di un infortunio, Romelu Lukaku torna ad allenarsi con il gruppo e si prepara a partecipare alla Supercoppa. L’attaccante belga, protagonista di questa ripresa, si avvicina nuovamente ai suoi obiettivi con entusiasmo e determinazione, pronto a dare il suo contributo alla squadra in questa importante competizione.

"> Dopo quattro mesi di stop per infortunio, il centravanti belga torna in gruppo e parte con la squadra per la Supercoppa. Conte lo riabbraccia, il rientro in campo sarà graduale Il Napoli ritrova Romelu Lukaku. C’è posto anche per lui sull’aereo che oggi decollerà da Capodichino in direzione Arabia Saudita, dove gli azzurri andranno a caccia della Supercoppa. Come raccontato da Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, Big Rom è pronto a lasciarsi alle spalle il lungo tunnel dell’infortunio e a riavvicinarsi al campo. Ieri mattina Lukaku si è allenato per la prima volta in gruppo dopo lo stop del 14 agosto. Napolipiu.com

FABIO MONTI - Corriere Della Sera: È STATO PROPRIO LUKAKU A VOLER ROMPERE SPIAZZANDO L'INTER.

CDS - Napoli, Lukaku rientra per la Supercoppa, la decisione dello staff medico e di Conte - Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulle condizioni di Romelu Lukaku, centravanti del Napoli rimasto ai box per infortunio per diverso tempo. napolimagazine.com