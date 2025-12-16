L’attaccante Lobo torna a essere protagonista nel Napoli, svolgendo un allenamento di 29 minuti più recupero. Dopo un periodo di inattività, il giocatore si prepara a riacquistare fiducia e forma fisica, riprendendo confidenza con il campo e contribuendo al processo di reinserimento nel team.

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lobo torna al centro del Napoli”

"> NAPOLI – Ventinove minuti più recupero per riprendere confidenza, ritrovare sensazioni rimaste in sospeso e rimettere benzina nelle gambe. Stanislav Lobotka è tornato. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, lo slovacco ha riassaporato il campo a Udine dopo lo stop del 3 dicembre, arrivato in modo improvviso e quasi surreale durante il torello prepartita della gara di Coppa Italia contro il Cagliari. Un’assenza pesante, l’ennesima di una prima parte di stagione segnata da continui infortuni. Conte ha dovuto fare a meno del suo regista contro Juventus e Benfica, adattando Elmas davanti alla difesa anche per buona parte della trasferta di Udine, in un centrocampo già ridotto all’osso, come sottolinea ancora Davide Palliggiano sulle colonne del Corriere dello Sport. Napolipiu.com

